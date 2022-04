Nordkoreanisches Hackerprogramm

Eine Hackersoftware auf einem Laptop (Symbolbild) (picture alliance/dpa | Silas Stein)

Die US-Bundespolizei FBI teilte mit, Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich um zwei mit dem Regime in Pjöngjang in Verbindung stehende Gruppen gehandelt habe. Von dem Raubzug vor rund zwei Wochen betroffen waren Teilnehmer des Online-Spiels "Axie Infinity", in dem auch digitale Wertgegenstände und Kryptogeld gehandelt werden.

Einem Bericht des US-Militärs zufolge reicht das nordkoreanische Cyberprogramm bis in die 1990er Jahre zurück. Inzwischen beschäftige das Regime rund 6.000 Hacker, die von mehreren Ländern aus operierten - darunter Belarus, Russland, China, Indien und Malaysia.

