Finanzielle Entlastung

In einer Mitteilung des Vereins hieß es, die amerikanische Investorengruppe Sixth Street habe sich 15 Prozent der Fernseheinnahmen in den kommenden 25 Jahren gesichert. Das Unternehmen hatte zuvor bereits für weitere zehn Prozent rund 207,5 Millionen Euro gezahlt.

Barcelona hofft auf eine Verbesserung des Eigenkapitals und der Wettbewerbsfähigkeit. Die Entscheidung, Anteile an Einnahmen aus den Fernsehrechten der spanischen Liga zu verkaufen, hatten laut den Katalanen die Vereinsmitglieder auf einer außerordentlichen Generalversammlung im Juni beschlossen.

Trotz Schulden in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro hatte der FC Barcelona zuletzt unter anderem Robert Lewandowski vom FC Bayern München verpflichtet. Laut Medienberichten erhielt der deutsche Rekordmeister eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro plus weitere fünf Millionen Euro in Form von Bonuszahlungen.