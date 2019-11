Der Interimstrainer des FC Bayern München, Hans-Dieter Flick, hat für die kommenden beiden Spiele Änderungen angekündigt.

Er erklärte auf einer Pressekonferenz, es werde mit Sicherheit die ein oder andere Umstellung geben: "Javi Martinez wird spielen, Thomas Müller wird spielen". Die Mannschaft solle sich im Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Olympiakos Piräus für die Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund am Samstag einspielen, sagte Flick. Er sieht nach der Trennung von dem bisherigen Trainer Niko Kovac das Team in der Pflicht: "Die Mannschaft hat jetzt glaube ich verstanden, dass sie in der Verantwortung ist".



Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, beantwortete Flick die Nachfrage zu einem möglicherweise längeren Engagement beim FC Bayern ausweichend. Er sei keiner, der in der Vergangenheit lebe oder in der Zukunft. Die Gegenwart sei für ihn entscheidend. Der Präsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, erklärte, er gehe davon aus, dass man bis zum nächsten Auswärtsspiel in Düsseldorf in drei Wochen wisse, wie es in der Trainerfrage weitergehe.