Szene aus dem Spiel Bayern München gegen Villarreal (imago)

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kam im Rückspiel gegen den FC Villarreal nicht über ein 1:1 hinaus. Das Hinspiel hatten die Münchner mit 0:1 verloren.

Robert Lewandowski hatte die Bayern in der 52. Minute in Führung gebracht. Samu Chukwueze sorgte in der 88. Minute mit seinem Kontertor für den Ausgleich für Villareal.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.