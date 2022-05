Spieler des FC Schalke 04 jubeln in der Arena Gelsenkirchen über das 3:2 gegen den FC Sankt Pauli. (IMAGO/Kirchner-Media)

Der Spitzenreiter der 2. Liga gewann am Abend mit 3:2 gegen den FC St. Pauli. Damit können die Schalker am letzten Spieltag kommende Woche nicht mehr von einem Aufstiegsplatz verdrängt werden.

Vor 61.271 Zuschauern in der ausverkaufen Arena in Gelsenkirchen trafen Simon Terodde (47./Foulelfmeter/71.) und Rodrigo Zalazar (78.). Dagegen hat sich Zweitliga-Herbstmeister St. Pauli trotz des frühen Doppelschlages von Igor Matanivic (9./17.) nach dem sechsten Spiel in Serie ohne Sieg wohl aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Bei drei Punkten Abstand zum Zweiten HSV und dem Dritten Darmstadt sowie der deutlich schlechteren Tordifferenz gibt es nur noch theoretische Chancen.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.