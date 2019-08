Aufsichtsratschef Tönnies des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 wird während seines dreimonatigen Rückzugs offenbar auf Stadionbesuche verzichten.

Das berichtet die Bild-Zeitung am Donnerstag. In diesen Zeitraum fallen auch die Heimspiele gegen Rekordmeister Bayern München und das Revierderby gegen Borussia Dortmund. Der Ehrenrat des Vereins hatte den Aufsichtsratsvorsitzenden Tönnies am Dienstagabend vom Vorwurf des Rassismus freigesprochen. Der Klub-Boss selbst schlug vor, dass er sein Amt drei Monate ruhen lasse. Am 15. August wird sich die Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes mit dem Fall beschäftigen.