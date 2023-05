Der FC Sevilla hat das UEFA Europa League-Finale zum siebten Mal in seiner Vereinsgeschichte gewonnen. (AP / Petr David Josek)

Der spanische Fußball-Verein siegte gegen den italienischen Erstligisten AS Rom beim Endspiel in Budapest mit 4:1 im Elfmeterschießen. Es ist das siebte mal in der Geschichte des FC Sevilla, dass der Verein den internationalen Wettbewerb gewinnt. Im vergangenen Jahr hatte Eintracht Frankfurt das Finale gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.