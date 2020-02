Der ehemalige Bundesinnenminister Baum hat FDP-Chef Lindner im Umgang mit der Thüringen-Krise Führungsversagen vorgeworfen.

Ob Lindner in der Lage sei, an der Parteispitze zu bleiben, werde die Hamburg-Wahl zeigen, sagte Baum dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Es komme nicht auf das Vertrauen des Vorstands, sondern auf das Vertrauen der Wähler an. Die FDP-Spitze hatte Lindner gestern mit großer Mehrheit Rückendeckung gegeben. Lindner bedauerte, dass es wegen der Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten auch mit den Stimmen der AfD bei vielen Menschen Zweifel an der Grundhaltung seiner Partei gegeben habe. Es sei ein Fehler gewesen, im dritten Wahlgang einen Kandidaten aufzustellen und das Amt anzunehmen, betonte Lindner.



Auch der Parteienforscher Oskar Niedermayer sagte im Deutschlandfunk, Lindner habe unmittelbar nach der Wahl Kemmerichs "schlecht reagiert". Das sei eindeutig. Er habe einen "Riesenfehler" gemacht, indem er nicht gleich gesagt habe, Kemmerich müsse das Amt sofort wieder abgeben. Offenbar habe er er nicht geschafft, Kemmerich vorher davon zu überzeugen, eine Wahl mit den Stimmen der AfD nicht anzunehmen. Am Ende habe Lindner aber noch "die Kurve bekommen", führte Niedermayer aus. Es sei richtig von ihm gewesen, gleich am nächsten Tag nach Erfurt zu fahren, und direkt mit Kemmerich zu sprechen. "Das hat ihn, denke ich, im Bund gerettet."