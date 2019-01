Die designierte Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl, Beer, hat sich dafür ausgesprochen, Mehrheitsentscheidungen in der EU auszuweiten.

Dies sei bis hin zur Außenpolitik nötig, sagte Beer der Deutschen Presse-Agentur. Die FDP-Generalsekretärin soll auf dem Europaparteitag der Freien Demokraten heute in Berlin zur Spitzenkandidatin für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai bestimmt werden.



Die Forderung nach häufigeren Mehrheitsentscheidungen findet sich auch im Entwurf des Wahlprogramms, das die FDP beschließen will. Zur Begründung heißt es darin, dies steigere die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union und reduziere die Möglichkeiten zur Blockade durch einzelne Mitgliedsstaaten.