Koalitionsstreit um Kernkraftwerke

Noch gibt es keine Einigung über die Laufzeiten der verbliebenen AKW in Deutschland. (picture alliance / dpa / Armin Weigel)

Der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Kruse, pocht darauf, länger als bisher verabredet an der Stromerzeugung durch Atomkraft festzuhalten. Die Energiesicherheit in diesem und im nächsten Winter müsse gewährleistet sein, sagte Kruse im Deutschlandfunk . Nun rote Linien zu ziehen, sei nicht Koalition, sondern Opposition. Er erwarte von den Grünen die Bereitschaft, sich zu bewegen. Zudem müsse sich Bundeskanzler Scholz die Ergebnisse des Stresstests genau ansehen. Dieser zeige klar, dass noch mehr Kapazitäten gebraucht würden als das, was der Weiterbetrieb von zwei AKW bis zum Frühjahr 2023 ermögliche.

"Für weitere Entlastungen im Strombereich sorgen"

Kruse fügte hinzu, vor dem Hintergrund steigender Strompreise, Insolvenzen und gedrosselter Produktion in verschiedenen Industriezweigen sei es notwendig, für weitere Entlastungen im Strombereich zu sorgen. Das eigentliche Ziel müsse sein, erneuerbare Energiequellen auszubauen. Doch für die Zeit, in der das noch nicht erreicht sei, müsse man genügend konventionelle Kraftwerke am Netz haben. Es sei bemerkenswert, dass die Grünen dabei eher auf Kohle anstatt auf Atomkraft setzen wollten, so der FDP-Politiker.

Grüne lehnen weitere Zugeständnisse ab

Die Grünen lehnen weitere Zugeständnisse an die FDP bei den AKW-Laufzeiten ab. Parteivorsitzende Lang sagte im ZDF, die Grünen seien bereits über ihren Schatten gesprungen mit dem Zugeständnis, zwei süddeutsche Atomkraftwerke bis zum Frühjahr 2023 am Netz zu lassen. Nun müssten sich auch andere bewegen. Das Problem könne im Winter die Netzstabilität in Süddeutschland sein und dafür treffen man jetzt Vorsorge. Danach stünden auch andere Mittel zur Verfügung wie zum Beispiel die verstärkte Einfuhr von Flüssiggas.

Lang: "Das wäre der falsche Weg für Deutschland"

Um das dritte noch am Netz befindliche AKW Emsland sowie möglicherweise noch weitere, bereits stillgelegte Kraftwerke weiterzubetreiben, müssten neue Brennstäbe beschafft werden. Das schloss Lang erneut aus, weil dies die Atomkraft "für die Zukunft zementiere". Die Grünen-Chefin warnte: "Das wäre der falsche Weg für Deutschland."

Gestern hatten sich Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner im Kanzleramt zu einem Krisentreffen zusammengesetzt, allerdings ohne eine Einigung im kolaitionsinternen Laufzeiten-Streit zu erzielen.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.