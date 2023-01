Taiwans Nationalflagge. Hier weht sie im Hafen der zweitgrößten Stadt Kaohsiung. (Archivbild) (Andre Zantow)

Damit wollten die Abgeordneten ein Zeichen der Solidarität gegen den militärischen Druck aus China setzen, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann. In Taiwan will sich die Delegation mit Vertretern von Regierung und Opposition sowie mit Menschenrechtsorganisationen treffen. Die chinesische Regierung lehnt Besuche ausländischer Abgeordneter in Taiwan grundsätzlich ab und bezeichnet sie als Einmischung in die inneren Angelegenheiten.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.