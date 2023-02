Bundesfinanzminister Lindner in Mali (Leon Kuegeler / Bundesministerium / Leon Kuegeler)

Die Stabilität Westafrikas habe eine wichtige Bedeutung für die Sicherheit Europas, sagte der FDP-Vorsitzende bei einem Besuch in der Stadt Gao. Entscheidend für den Erfolg sei, dass das deutsche Engagement von der Regierung in Bamako unterstützt werde. Lindner will auch das UNO-Feldlager am Rande der Stadt besuchen.

In Mali sind derzeit noch mehr als 1.100 Männer und Frauen der Bundeswehr eingesetzt, die als Blauhelme der UNO-Mission Minusma einen Betrag zur Stabilisierung des Landes leisten sollen. Die Bundesregierung hatte im November den Abzug beschlossen, der bis 2024 vollzogen sein soll.

