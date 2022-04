Parteitag

FDP-Chef Lindner fordert Lieferung schwerer Waffen an Ukraine

Der FDP-Vorsitzende Lindner hat seine Forderung nach der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine erneuert. In seiner Rede vor dem Bundesparteiag der Freien Demokraten in Berlin sagte Lindner, die FDP vertraue Bundeskanzler Scholz und dessen Ukraine-Politik. Es sei aber auch klar, dass das Land schwere Waffen benötige. In diesem Zusammenhang warf der FDP-Chef der Union vor, mit ihrer Kritik an Scholz "parteipolitisches Bodenturnen" zu betreiben.

23.04.2022