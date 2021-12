FDP-Chef Lindner (dpa / Kay Nietfeld)

Zur Begründung sagte Lindner bei Bild-TV, man komme immer wieder in diese Situationen wie jetzt, in denen Freiheiten für alle eingeschränkt werden müssten. Er halte deshalb eine Impfpflicht für verhältnismäßig. Der FDP-Politiker zeigte sich enttäuscht darüber, dass die Bereitschaft zur Immunisierung so gering sei. Lindner hatte sich lange gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen.

Der bayerische Minsterpräsident Söder will indes auch über eine Impfpflicht bei Kindern ab zwölf Jahren sprechen. Das müsse man diskutieren, sagte der CSU-Politiker im Bayerischen Rundfunk. Ein solches Vorgehen würde schnell gehen und Zitat - die Schulen "absolut sicher machen".

