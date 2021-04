Der FDP-Vorsitzende Lindner hat an Bund und Länder appelliert, sich jetzt schon um die im Herbst anstehenden Auffrisch-Impfungen gegen das Coronavirus zu kümmern.

Man dürfe nicht in die nächste Knappheit hineinlaufen, mahnte er bei einem digitalen Parteitag der nordrhein-westfälischen FDP in Köln. Er erwarte von dem am Montag geplanten Impfgipfel endlich wegweisende Beschlüsse. Dazu gehöre auch, die niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte jetzt voll in die Impf-Kampagnen einzubeziehen. Zudem könne der Zeitpunkt zwischen Erst- und Zweitimpfung Experten zufolge weiter gestreckt werden.



Auf dem Parteitag wurde der nordrhein-westfälische Familienminister Stamp als FDP-Landesvorsitzender mit 90,4 Prozent bestätigt.

