Der FDP-Vorsitzende Lindner fordert in Sachen Klimaschutz einen Schulterschluss zwischen Europa und China. Die neue EU-Kommission setze mit dem Green Deal ab 2022 auf einen Marktmechanismus zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes, und auch in China gebe es ähnliche Überlegungen, sagte Lindner im Deutschlandfunk.

Wenn es gelänge, einen gemeinsamen globalisierten Kohlendioxid-Markt zu etablieren, hätte das Strahlwirkung in der ganzen Welt. Dem stehe allerdings Deutschland mit seinen - Zitat - "schwarz-rot-grünen Sonderwegen in die Planwirtschaft" entgegen. Hierzulande werde in der Klimadebatte sehr oft Front gemacht gegen wirtschaftliche Freiheit und Wachstum. Verzicht aber ist für den FDP-Chef nicht der richtige Weg zur Begrenzung der Erderwärmung.

Sonnenkraft nutzen

Er setzt stattdessen auf technische Lösungen. Denkbar sei es zum Beispiel, die Sonnenkraft in großem Stil industriell zu nutzen und damit synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff zu produzieren, erklärte Lindner. Das würde es erlauben, sich dem Klimawandel zu stellen und dennoch mobil zu bleiben sowie wirtschaftliches Wachstum zu generieren.



Der jetzige Weg, bei dem lediglich an der Preisschraube gedreht werde, führe nicht zum Ziel, so Lindner. Das habe man bei der Energiewende schon einmal versucht, das habe aber nicht funktioniert.