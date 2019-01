Der FDP-Vorsitzende Lindner verlangt mehr Unterstützung für liberale Muslime in Deutschland.

Sie seien hierzulande nicht so gut organisiert, sagte Lindner der "Zeit"-Beilage "Christ und Welt". Es seien eher Einzelpersonen, die in der islamischen Gemeinschaft für neues Denken einträten. Deswegen müssten säkulare Vertreter gestärkt werden.



Lindner betonte, er wundere sich, dass das politisch linke Lager bei konservativen Muslimen debattenscheu agiere. Gleichzeitig seien es vor allem konservative Politiker, die sich regelrecht am Islam abarbeiteten und das Christentum zur Staatsreligion ausrufen wollten.