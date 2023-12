Bundesregierung

Bundestag - Finanzminister Lindner. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Das sei keine Zeit für Hasardeure, sagte der Finanzminister den Funke-Medien. Wer aus Parteitaktik mit Regierungskrisen liebäugele, dem empfehle er einen Blick in die Niederlande. - In den Niederlanden hatte die Partei des islamfeindlichen Politikers Wilders, PVV, vor eineinhalb Wochen die Parlamentswahlen gewonnen. Unter anderem die Parteichefs in der Union, Merz und Söder, brachten zuletzt Neuwahlen ins Spiel.

Lindner führte aus, in der "Ampel" habe zwar jeder seine Vorstellungen davon, was nötig sei. Die drei Koalitionspartner verbinde aber die Verantwortung, Schaden vom Land abzuwenden und seine Modernisierung voranzubringen. Dabei schloss Lindner ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse in 2024 nicht aus. Er höre sich die Argumente gerne an. Er sei aber noch nicht davon überzeugt, dass man das kommendes Jahr verfassungsmäßig begründen könne.

