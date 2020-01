Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Ria Schröder, hat ihre Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigt.

Alle Demokratinnen und Demokraten müssten sich kritisch über ARD, ZDF und das Deutschlandradio äußern dürfen, sagte sie im Deutschlandfunk. Leider würden die Positionen sehr schnell vereinfacht, wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiere. Sie selbst habe nie eine Abschaffung der Sender gefordert, sondern lediglich eine Privatisierung des ZDF. Da sei sie offenbar missverstanden worden, auch von Parteikollegen wie dem früheren Bundesinnenminister Gerhart Baum. Der hatte diesbezüglich Kritik geäußert.



Inhaltliche Überschneidungen zur AfD sieht Schröder nicht. Die AfD wolle am liebsten den ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, "weil er ihnen die falsche Meinung sagt", führte sie aus. Der FDP wolle ihn indes stärken und noch mehr auf seinen Informations- und Nachrichtenauftrag fokussieren. Dabei gehe es etwa um Bildung, Auslandsberichterstattung, investigativen Journalismus.



Mit Blick auf die Zuwanderungspolitik führte sie aus, die FDP habe da eine ganz klar rechtsstaatliche Position. Man sei offen gegenüber denjenigen, die nach Deutschland kommen wollten etwa nach einem Einwanderungsmodell wie in Kanada. Gleichzeitig trete man für die Durchsetzung geltenden Rechts ein. Auch da gebe es keine Überschneidung zur AfD. Die AfD sei in diesen Punkten nicht weltoffen, sondern "ausländerkritisch bis -feindlich bis rassistisch und völkisch".