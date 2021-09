FDP-Chef Lindner ist von der neuen Bundestagsfraktion der Liberalen erneut zu ihrem Vorsitzenden gewählt worden.

Bei der konstituierenden Sitzung in Berlin erhielt er 97,8 Prozent der Stimmen. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Buschmann, die Parlamentarische Geschäftsführerin Stark-Watzinger und der Parlamentarische Geschäftsführer Toncar.



Die FDP-Fraktion umfasst nach der Bundestagswahl 92 Abgeordnete, 12 mehr als in der abgelaufenen Legislaturperiode.



Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.