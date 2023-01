Taiwan-Besuch

Die FDP-Delegation bei der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen. (AFP / SAM YEH)

Der Gruppe aus Deutschland gehört auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, an. Sie erklärte, demokratische Gesellschaften müssten zusammenstehen. Der Besuch erfolge in tiefer Freundschaft. Die Delegation war gestern in Taiwan eingetroffen und wird bis Donnerstag dort bleiben.

Die chinesische Regierung lehnt Besuche ausländischer Abgeordneter in Taiwan grundsätzlich ab und bezeichnet sie als Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Außenamtssprecher Wang verurteilte den Aufenthalt. Er forderte die FDP-Delegation auf, das Ein-China-Prinzip zu achten.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.