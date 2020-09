Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Lambsdorff, verlangt eine Neujustierung der deutsch-russischen Beziehungen.

Im Deutschlandfunk verwies Lambsdorff auf den nicht geklärten Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny und auf die geopolitischen Ansprüche Moskaus etwa in Belarus. Er rechne damit, dass der umstrittene Präsident des Landes, Lukaschenko, bei seinem heutigen Krisentreffen mit dem russischen Staatschef Putin in Sotschi massiv unter Druck gesetzt werde. Moskau werde ein Abdriften von Belarus in Richtung Westen niemals hinnehmen, erklärte Lambsdorff mit Blick auf die Massenproteste.



Die Polizei in Minsk hatte gestern nach eigenen Angaben bei den erneuten Demonstrationen mehr als 400 Menschen festgenommen.

