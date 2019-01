Wenn sich Merkel mit der FDP verbündet, bin ich tot, soll Emmanuel Macron noch während der Jamaika-Verhandlungen vor gut einem Jahr gesagt haben. Wie sich die Zeiten ändern! Nun zieht Macrons La-Republique-En-Marche-Bewegung ausgerechnet mit den Freien Demokraten im liberalen Alde-Block Seit an Seit in den Europawahlkampf. Nur hat der FDP-Europaparteitag gezeigt: Die Widersprüche zwischen Macron und Lindner, die sind längst nicht aufgelöst.

Zwar ließen es der Parteichef und die Europa-Spitzenkandidatin Nicola Beer nicht an großen Worten und Ideen für die EU fehlen. Eine Richtungswahl komme auf Europa zu. Lindner und Beer beschworen ein "Europa der Chancen". Eine gründliche Erneuerung der EU, an deren Ende eine neue Verfassung stehen müsse, mit einer EU-Außenministerin und einer EU-Armee, die natürlich von einem deutlich aufgewerteten EU-Parlament kontrolliert werde.

Kein gemeinsamer Eurohaushalt

Alles sicher ganz nach dem Geschmack des neuen französischen Verbündeten. Doch auch der Haken wurde in Berlin klar: Beim Geld hört der Europa-Spaß aus Sicht der deutschen Liberalen auf. Ein gemeinsamer Eurohaushalt, Kernforderung von Macron - das ist mit der FDP ebenso wenig zu machen wie ein gemeinsamer Arbeitsmarkt oder Sozialpolitik. Doch ohne ein großzügigeres Deutschland, das wie kein zweites Land vom Euro profitiert hat, wird eine verstärkte Integration Europas nicht zu machen sein.

So erscheint es nur vordergründig widersprüchlich, warum ausgerechnet der sonst so EU-zugewandte Macron einen gemeinsamen europäischen liberalen Spitzenkandidaten verhindert hat. Am Ende geht es eben doch immer auch um nationale Interessen, gerade bei der FDP.

Auch die Präsenz der in der EU hochgeschätzten dänischen linksliberalen Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager beim Parteitag konnte darüber nicht hinwegtäuschen: Die FDP hat allenfalls ein entschiedenes Jein zu Europa ausgesendet.

Das Orban-Problem

Und dieses Jein verkörpert auch die Spitzenkandidatin: Nicola Beer. Zwar ist sie mit einem durchaus respektablen Ergebnis von fast 86 Prozent bestätigt worden, und doch ist sie schon vor dem Wahlkampfauftakt in der Defensive. Seit einem Bericht im Spiegel, der ihr eine große Nähe ausgerechnet zum ungarischen Premier Viktor Orban attestiert. Orban, der wie kein Zweiter für die innere Zersetzung der EU steht, ein offener Verfechter einer illiberalen Demokratie – das verträgt sich überhaupt nicht mit einer liberalen Europaspitzenkandidatin.

Zwar bemühte sich Beer in Berlin nach Kräften, sich von Orban zu distanzieren. Doch Zweifel bleiben auch nach diesem Parteitag. Dabei wollte die FDP eigentlich die Union mit dem Thema Orban im Wahlkampf piesacken, zu deren konservativerer Parteienfamilie Orbans Fidesz gehört. Das fällt jetzt aus.

Dafür hofft Parteichef Lindner offenbar mit seinem europäischen Jein-Kurs sowohl im Lager der grünen Europafreunde als auch bei den konservativen Europaskeptikern zu wildern. Passenderweise griff Lindner in seiner Rede genau zwei Parteien hart und direkt an: Die Grünen und die AfD. Die beiden Oppositionsparteien, die seit der letzten Bundestagswahl deutlich stärker in der Wählergunst profitierten. Die Freien Demokraten wollen sich zwischen diesen beiden Parteien positionieren. Doch die unentschiedene Mitte dürfte bei einer Richtungswahl genau der falsche Ort sein.

Philipp May (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Philipp May wurde 1980 in Schleswig geboren. Er studierte Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule in Köln mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation. Nach diversen journalistischen Stationen in Deutschland und Australien volontierte er bei Antenne Bayern. Seit März 2011 ist er Redakteur und Moderator beim Deutschlandfunk; erst in der Sportredaktion, jetzt im Zeitfunk.