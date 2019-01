Der FDP-Vorsitzende Lindner hat der Bundesregierung vorgeworfen, zu wenig gegen einen ungeordneten Brexit zu tun.

Bundeskanzlerin Merkel sei nach Athen gereist, um eine Abkehr Griechenlands vom Euro abzuwenden; sie sei aber zu wenig in London gewesen, um ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU zu verhindern, sagte Lindner auf dem Europaparteitag in Berlin. Die Delegierten wollen ihre Generalsekretärin Beer zur Spitzenkandidatin küren und das Programm für die Europawahl verabschieden. Beer sagte in ihrer Bewerbungsrede, die FDP setze sich für Reformen der EU ein, um den Stillstand zu überwinden. Presseberichte, wonach sie mit dem ungarischen Regierungschef Orban sympathisiere, wies sie entschieden zurück. Sie habe keinerlei Bindungen und Beziehungen zur Fidesz-Partei, noch teile sie Orbans Vorstellungen einer illiberalen Demokratie.