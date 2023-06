Der Auslöser für die Kundgebungen mache aber Sorgen, sagte Körner im Deutschlandfunk . In Polen soll per Gesetz ein Gremium gebildet werden, das darüber urteilt, ob Menschen zwischen 2007 und 2022 russischer Einflussnahme erlegen sind - ohne dass die Justiz an solchen Untersuchungen beteiligtwird. Im Falle einer Verurteilung durch die Kommission droht den Betroffenen eine zehnjährige Aussperrung von öffentlichen Ämtern und vom Zugang zu staatlichen Mitteln. Körner forderte vor diesem Hintergrund, dass die EU einem Abbau der Demokratie in Europa stärker entgegentreten müsse. Der Politiker ist Mitglied im Ausschuss für Rechtsstaatlichkeit des EU-Parlaments. Heute verkündet der Europäische Gerichtshof ein Urteil zu den Justizreformen in Polen.