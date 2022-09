Klausurtagungen der Parteien

Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, fordert angesichts hoher Energiepreise Entlastungen für die arbeitende Bevölkerung. (picture alliance/dpa)

Man dürfe die 48 Millionen Einkommensteuerzahler an diesem Punkt nicht vergessen, sagte Fraktionschef Dürr nach einer Klausurtagung in Bremen. Rentner und Studierende hätten bislang nicht von der Energiepauschale profitiert. Wenn es um Einmalzahlungen gehe, müsse man sich künftig insbesondere um diese Gruppen kümmern. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Mützenich, sagte vor einem Treffen in Dresden, die weiteren Maßnahmen müssten zielgerichteter sein. Die Fraktionsspitze der Grünen, Haßelmann und Dröge, erklärte nach einem Treffen in Potsdam, ein drittes Entlastungspaket werde passgenau sein. Der CDU-Vorsitzende Merz sagte vor einer Zusammenkunft der Unionsfraktion, die Bundesregierung habe den Sommer mit Streitigkeiten verstreichen lassen. Für weitere Entlastungen fehlten bislang konkrete Vorschläge. Die Menschen würden mit ihren Sorgen alleine gelassen.

