Streit über Haushaltspolitik

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sagte der Rheinischen Post, in der derzeitigen angespannten Situation über Steuererhöhungen zu reden, wäre Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Fraktionschef Dürr nannte die im März vereinbarten Eckpunkte für den Haushalt eine vernünftige Basis. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er sei überrascht, dass die Grünen sie nun hinterfragten.

Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen hatte in einem Brief an Finanzminister Lindner, FDP, erklärt, die vorgeschlagenen Eckwerte für den Haushalt nicht zu akzeptieren. Er sprach dabei im Namen aller Grünen-geführten Ministerien. Im Kern geht es um die Frage, ob und wie mehr Einnahmen geschaffen werden können und welche Vorhaben Priorität haben sollen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.