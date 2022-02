FDP fordert von Corona-Gipfel konkrete Öffnungsperspektive. (picture alliance/dpa)

Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD hatte zuvor erklärt, für ein Aufweichen der Auflagen sei es zu früh.

2G-Regel im Einzelhandel soll auch in Nordrhein-Westfalen wegfallen

Mit Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz streben unterdessen zwei weitere Bundesländer ein Ende der Corona-bedingten Einschränkungen im Einzelhandel an. In Niedersachsen und in Hessen etwa wurde die zugrunde liegende 2G-Regel in diesem Bereich bereits abgeschafft.

Öffnungsschritte in europäischen Ländern

Nach Dänemark hat auch Schweden fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Seit heute gelten beispielsweise für Restaurants keine begrenzten Öffnungszeiten oder Abstandsregeln mehr. Teilnehmergrenzen für Veranstaltungen sind aufgehoben, ebenso wie die Empfehlung, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. EU-Bürger müssen bei der Einreise nach Schweden keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise einen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Die Regierung hatte die Lockerungen vor einer Woche verkündet und erklärt, die Pandemie trete in eine neue Phase ein, weil ein Großteil der Bevölkerung geimpft sei und die Omikron-Variante zu leichteren Krankheitsverläufen führe. Im Gesundheits- und Pflegebereich sollen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen aufrecht erhalten werden. So sollen etwa das Personal und die Bewohner von Altersheimen bei Symptomen weiterhin auf Covid-19 getestet werden.

In Italien kündigte das Gesundheitsministerium angesichts sinkender Infektionszahlen an, die allgemeine Maskenpflicht im Freien Ende der Woche aufzuheben. Im Innenbereich soll sie bis mindestens Ende März bestehen bleiben.

