FDP-Franktionsvorsitzender Christian Dürr. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Das sagte der Fraktionschef der FDP im Bundestag, Dürr, der dpa. Die Vorschläge lägen auf dem Tisch. Die Koalition müsse nun zügig darüber beraten, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stärken. Das gemeinsame Ziel laute, weniger regulieren, mehr ermöglichen, unterstrich Dürr.

Bankenverbands-Geschäftsführer: Glaube nicht, dass "der Standort Deutschland scheitert"

Experten und Wirtschaftsvertreter hatten die Bundesregierung zuletzt verstärkt zum Handeln aufgerufen. Auch der Bundesverband deutscher Banken hält die - Zitat "überbordende Bürokratie" für eines der größten Probleme. Hauptgeschäftsführer Herkenhoff sagte der "Welt am Sonntag", der Wirtschaftsstandort Deutschland sei zwar nicht so schlecht, wie viele behaupteten und er glaube nicht, dass der Standort Deutschland scheitere oder das Land "der kranke Mann Europas" sei. Die Politik müsse die bestehenden Probleme - darunter auch die hohen Energiekosten und den eklatanten Mangel an Arbeitskräften - aber dringend angehen, damit die Unternehmen wieder investierten.

Mehr große Betriebe geben Gewerbe auf

Gestern hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass in der ersten Jahreshälfte mehr als 50.000 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung ihr Gewerbe aufgegeben hätten. Dies entspreche einer Zunahme um rund zwölf Prozent im Vorjahresvergleich. Experten verwiesen zur Begründung auch auf die Corona-Pandemie. In den vergangenen Jahren hatten staatliche Hilfen sowie teilweise ausgesetzte Insolvenzantragspflichten die Zahl künstlich auf niedrigerem Niveau gehalten. Ein Anstieg im laufenden Jahr war daher erwartet worden. Die Zahl der Betriebsneugründungen wurde im ersten Halbjahr wurde mit 63.000 angegeben.

