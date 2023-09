Asyldebatte

FDP-Franktionsvorsitzender Christian Dürr (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Die Bundesländer könnten ab heute beschließen, die Bargeldzahlungen an Geflüchtete einzustellen, sagte Dürr im ARD-Fernsehen. Stattdessen gäbe es dann nur noch Sachleistungen oder Bezahlkarten. Dadurch würde ein - wie er sagte - "Pull-Faktor" für Migranten beseitigt. Dürr appellierte an die Länder, sich bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November auf ein Ende der Bargeldzahlungen festzulegen. Der Bund habe die rechtlichen Voraussetzungen dafür bereits geschaffen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.