Parteiführung

Christian Dürr

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will Dürr sich für das Amt des Parteivorsitzenden bewerben. In einer Videobotschaft in den sozialen Medien erklärte er, sein Ziel sei, dass die FDP stark in den Bundestag zurückkehre.

Über eine Ablösung des bisherigen Parteichefs Lindner war bereits seit der Wahlniederlage der Freien Demokraten bei der Bundestagswahl spekuliert worden. Die FDP-Europapolitikerin Strack-Zimmermann hatte eine Kandidatur abgelehnt und darauf verwiesen, die Führung solle von einer "jungen und frischen Persönlichkeit" übernommen werden.

