Iranisches Atomprogramm

Das Abmontieren von Überwachungskameras der Internationalen Energieagentur an iranischen Atomanlagen zeige deutlich, dass der Iran kein Interesse mehr an der Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 habe, s agte Djir-Sarai im Deutschlandfunk. Die Aufmerksamkeit der Weltpolitik liege momentan auf dem Krieg in der Ukraine. Dies nutze der Iran, um eine verdeckte Atommacht zu werden, erklärte das Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Der Iran wolle die Atombombe, da sie für das Regime eine Lebensversicherung sei. Um den Iran davon abzuhalten, müsse der Druck mit Sanktionen auf Teheran intensiviert und gleichzeitig die diplomatischen Kanäle offengehalten werden, so Djir-Sarai.

Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien hatte am Mittwoch den Iran in einer Resolution zu Transparenz und besserer Zusammenarbeit aufgefordert. Das Land reagierte abwehrend.

