Proteste im Iran

Im Deutschlandfunk sagte er, der Erfolg der Revolution in dem Land hänge auch davon ab, wie sich das Ausland gegenüber dem Regime verhalte . Die mutigen Menschen im Iran wollten keinen Regimewechsel von außen, aber Solidarität. Der FDP-Politiker schlug vor, Sanktionen gegen die gesamte Staatsführung zu verhängen, nicht gegen das Volk. Bislang habe die EU in dieser Frage Symbolpolitik betrieben, erklärte Djir-Sarai. Er forderte zudem die Aussetzung der Verhandlungen des Atomabkommens mit dem Iran. Djir-Sarai kritisierte, die EU habe in ihrer Iranpolitik bisher den Fokus auf das Atomabkommen gerichtet, nicht aber auf das Raketenprogramm und auf die Lage der Menschenrechte in dem Land.