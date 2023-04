Bundesparteitag

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai kritisiert Atomausstieg und fordert "stabile" Finanzpolitik

Auf dem Bundesparteitag der FDP in Berlin hat Generalsekretär Djir-Sarai die Kritik der Freien Demokraten an Entscheidungen der Ampel-Koalition bekräftigt. In einer Rede vor den Delegierten bezeichnete er den vergangene Woche vollzogenen Ausstieg aus der Kernenergie als strategischen Fehler.

22.04.2023