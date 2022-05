Russland-Verbindungen

Altkanzler Gerhard Schröder (l.) und Russlands Präsident Wladimir Putin (Archivbild) (dpa /TASS/Alexei Druzhinin)

Er sagte dem Nachrichtenportal "T-Online", wer über personenbezogene Sanktionen spreche, der müsse auch über Schröder sprechen. Man wolle jene Gruppen treffen, die Profiteure des Systems Putin seien. Es gelte zu prüfen, wie wesentlich Schröder für dieses System sei. Daraus müsse man dann die Konsequenzen ziehen, so Djir-Sarai. - Neben Politikern der FDP hatten in den vergangenen Tagen auch Vertreter von Union und Grünen Sanktionen gegen Schröder gefordert.

Der Altkanzler steht in der Kritik, weil er sich trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht von seinen Posten für russische Energieunternehmen trennt. In einem Interview mit der "New York Times" bezeichnete er den Krieg zwar als Fehler, distanzierte sich aber nicht von Präsident Putin.

