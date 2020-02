"Wir haben gute Mikrobiologen, gute Virologen, gute Hygieniker - aber der Infektiologe fehlt", sagte Ullmann, der selbst Facharzt für Innere Medizin ist. Er forderte zudem eine Strukturreform der Krankenhäuser, die sich stärker spezialisieren müssten. Zudem gebe es zu wenig Betten auf den Intensivstationen. "Wir haben bereits hohe Belegzahlen in den Krankenhäusern, und wenn wir jetzt on top eine Epidemie haben, kann es schnell eng werden", so Ullmann.

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.