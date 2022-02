Der FDP-Innenpolitiker Stefan Thomae (FDP) (dpa/picture alliance/Geisler-Fotopress)

Im Deutschlandfunk sagte Thomae, es sei widersinnig, gut integrierte Leute abzuschieben, die einen Arbeitsplatz gefunden und sich kulturell gut integriert hätten. Diesen Menschen wolle man ein Angebot machen. Seinen Angaben zufolge soll dies aber nur für Personen gelten, die bereits vor dem Stichtag am 1. Januar 2022 in Deutschland waren. Thomae betonte, wer gut integriert und fünf Jahren in Deutschland sei, dem solle eine Chance gegeben werden. Viele Unternehmer und Handwerksmeister klagten darüber, dass die falschen Menschen Deutschland verlassen müssten. Kriminelle und Straftäter werde man hingegen oft nicht los, meinte der FDP-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.