Die Jungen Liberalen haben Jens Teutrine zu ihrem neuen Bundesvorsitzenden gewählt.

Der 26-Jährige erhielt auf dem Bundeskongress in Bielefeld 91 Prozent der Stimmen, wie die Julis mitteilten. Er folgt auf Ria Schröder, die nach zwei Jahren nicht erneut angetreten war. Teutrine war in den vergangenen beiden Jahren Landesvorsitzender der Jungen Liberalen Nordrhein-Westfalen.



Teutrine sagte, in Deutschland hingen Chancen leider noch immer viel zu häufig vom sozialen Hintergrund ab. Statt der x-ten Rentenerhöhung müssten im kommenden Bundestag endlich ein eltern-unabhängiges Bafög, ein "Kinder-Chancengeld" sowie die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahren beschlossen werden.