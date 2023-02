Wohnungsnot

In Deutschland wird zu wenig gebaut. (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Deutschland befinde sich in einer Baukrise, heißt es laut dem Berliner "Tagesspiegel" in einem Positionspapier der FDP-Bundestagsfraktion, das heute beschlossen werden soll. Darin fordern die Liberalen, 2023 solle ein Jahr der Planungs- und Baubeschleunigung und der Einstieg in eine nachhaltige Baukostensenkung werden. Zu den Vorschlägen gehört die Schaffung eines digitalen Bauantrags und die Ausweitung von Bauflächen. Zudem soll die Umnutzung erleichtert werden, etwa der Wechsel von leer stehenden Bürogebäuden in Wohneinheiten.

Damit schlagen die Liberalen einen anderen Kurs ein als SPD und Grüne, die stärkere Mietmarkt-Eingriffe fordern. So hatten die Grünen zuletzt eine Regulierung der an die Inflation gekoppelten sogenannten "Indexmieten" verlangt.

