Die ehemalige Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger hat die vorzeitige Ablösung der bisherigen FDP-Generalsekretärin Teuteberg verteidigt.

Die Entscheidung von Parteichef Lindner sei richtig und nachvollziehbar, sagte Leutheusser-Schnarrenberger im Deutschlandfunk. Teuteberg habe die hohen Erwartungen, die in sie gesetzt worden seien, leider nicht erfüllen können. Beispielsweise hätte sie nach der umstrittenen Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten, die ja mit Stimmen der AfD zustandekam, viel deutlicher Position beziehen müssen.

Äußerungen zu möglicher Ampelkoalition

FDP-Chef Lindner hatte kürzlich mitgeteilt, dass der rheinland-pfälzische Parteivorsitzende Wissing im kommenden Monat neuer Generalsekretär werden soll. Wissing regiert als Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz in einer Regierung mit SPD und Grünen. Der stellvertretende Parteichef der Freien Demokraten, Kubicki, sieht in der Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat erhöhte Chancen für eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene.



Der SPD-Politiker Oppermann hatte seine Partei aufgerufen, sich mehrere Koalitionsoptionen nach der nächsten Bundestagswahl offenzuhalten. Die SPD dürfe keineswegs nur auf die Variante Rot-Rot-Grün fixiert sein, sondern müsse sich auch die Option einer Ampelkoalition offenhalten. Auch der schleswig-holsteinische SPD-Landtagsfraktionschef Stegner sprach sich dafür aus, ein Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen und Freien Demokraten nicht auszuschließen, sollte das Wahlergebnis dies ermöglichen.