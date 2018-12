Die FDP hat ihren 70. Gründungstag gefeiert.

Die Partei war am 11. und 12. Dezember 1948 im südhessischen Heppenheim ins Leben gerufen worden. FDP-Chef Lindner sagte, die Gründungsmitglieder hätten gewusst, dass der Einzelne nur Würde haben könne, wenn er frei sei. Deshalb sei die "Freiheit" in den Parteinamen aufgenommen worden und ins Zentrum der Arbeit gerückt. Die größte Aufgabe der FDP sei heute, ein Leitbild für eine offene Gesellschaft zu entwickeln, in die sich alle integrieren können sollten.