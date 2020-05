Der FDP-Vorsitzende Lindner hat sich der Kritik an seinem Parteikollegen Kemmerich angeschlossen.

Der kurzzeitige Thüringer Ministerpräsident hatte gestern an einem Protest gegen die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Gera teilgenommen. Lindner erklärte, er habe dafür kein Verständnis. Wer sich für Bürgerrechte und eine intelligente Öffnungsstrategie einsetze, der demonstriere nicht mit obskuren Kreisen und verzichte nicht auf Abstand und Schutz. Kemmerich steht nicht zum ersten Mal in der Kritik. Er war Anfang Februar mit Stimmen von AfD, CDU und FDP in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Dies hatte bundesweit für Entrüstung gesorgt. Drei Tage nach seiner Wahl trat er zurück.

In Gera hatten gestern nach Schätzung der Polizei etwa 600 Personen demonstriert. Bilder zeigen, dass der Mindestabstand nicht eingehalten wurde und kaum jemand einen Mund-Nasen-Schutz trug, auch Kemmerich nicht. Auch in Berlin, Köln, München und anderen Städten waren Tausende auf die Straße gegangen. Zu den Organisatoren und Rednern gehörten unter anderem Rechtspopulisten, Impfgegner sowie Anhänger von Verschwörungstheorien, die behaupten, mit Hilfe der Krankheit solle eine neue Weltordnung etabliert werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Schulen in Deutschland: Wann und wie öffnen die Schulen wieder?

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kitas und Kindergarten weitergeht

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Ist es sinnvoll, bei 50 Neuinfektionen (pro 100.000 Einwohner) innerhalb einer Woche wieder Schutzmaßnahmen einzuführen? Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

+ Ländervergleich: Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Bericht: Coronavirus hat sich womöglich früher in Europa ausgebreitet als bislang angenommen

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Überwachung: Coronavirus-Testkapazitäten nur zu einem Drittel ausgelastet

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Kitas und Schulen öffnen allmählich wieder: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Wirtschaft und Verbraucher

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Gastronomie: Welche Perspektiven gibt es für Cafés, Kneipen und Restaurants in der Coronakrise?

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Bill Gates ist zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.