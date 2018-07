Der FDP-Vorsitzende Lindner kritisiert die Art, in der in Deutschland politische Debatten geführt werden.

Inhaber höchster Staatsämter nutzten Pegida-Vokabular, wodurch die

politische Kultur verrohe, sagte Lindner der Zeitung "Bild am Sonntag". Zugleich werde völkisches und autoritäres Denken salonfähig. Dagegen müsse man sich wehren, erklärte Lindner. Leider schieße die Empörung darüber aber oft so über das Ziel hinaus, dass sie das Gegenteil erreiche. Wer zum Beispiel reale Probleme bei der Zuwanderung anspreche, werde, so der FDP-Chef wörtlich, "von linken Trollen in sozialen Medien als Rassist gebrandmarkt".

Diese Nachricht wurde am 29.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.