Der FDP-Vorstand hat Parteichef Lindner nach dem Wahleklat in Thüringen das Vertrauen ausgesprochen. Lindner erhielt 33 Ja- und eine Nein-Stimme. Es gab zwei Enthaltungen. Lindner sagte anschließend in Berlin, er bedauere zutiefst, dass es nach der Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten auch mit den Stimmen der AfD bei vielen Menschen Zweifel an der Grundhaltung seiner Partei gegeben habe.

Man stehe der AfD sehr kritisch gegenüber und schließe eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen aus. Lindner betonte, es sei ein Fehler gewesen, im dritten Wahlgang einen Kandidaten aufzustellen und nach der Wahl das Amt anzunehmen.



Während mehrere prominente Freie Demokraten Kemmerich umgehend zum Rücktritt aufgefordert hatten, war Lindner erst gestern - einen Tag nach der Wahl - nach Erfurt gefahren und hatte Kemmerich zum Rückzug bewegt. Das hatte für heftige Kritik gesorgt.



Kemmerich will der Staatskanzlei in Erfurt zufolge noch im Laufe des Tages mit der Landtagsspitze über das weitere Vorgehen sprechen. Dabei solle über eine schnelle Amtsübergabe beraten werden, die zugleich die Handlungsfähigkeit Thüringens aufrecht erhalte, hieß es. Nach Angaben der FDP-Landtagsfraktion will Kemmerich auf das ihm zustehende Ministerpräsidentengehalt verzichten. Berichten zufolge geht es um rund 93.000 Euro. Kemmerich hatte gestern die Auflösung des Landtags vorgeschlagen.