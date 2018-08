Die FDP strebt zur Europawahl im kommenden Jahr eine Zusammenarbeit mit der Partei des französischen Präsidenten Macron an.

FDP-Chef Lindner sagte der Funke Mediengruppe, überall in Europa seien christ- und sozialdemokratische Parteien zu erschöpft, um sich dem Populismus von links und rechts entgegen zu stellen. Für die moderaten, liberalen Kräfte sei das Chance und Verantwortung zugleich. Die FDP stünde Macrons Bewegung En Marche von allen deutschen Parteien inhaltlich am nächsten. Das sei bei einem Treffen diese Woche in Paris klar geworden. Beide Seiten wollten weiter im Gespräch bleiben, führte Lindner aus.