Daniel Föst, der bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

Im Deutschlandfunk sprach der bau- und wohnungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Föst, von einem "Kraftakt". Nun sei die Lösung aber praktikabel. Der Gesetzentwurf sehe vor, dass eine Heizung erst dann ersetzt werden müsse, wenn sie - so wörtlich - "völlig hinüber" sei. Zudem müsse zuerst der Staat liefern mit einer kommunalen Wärmeplanung und dem Ausbau der Stromnetze.

Der überarbeitete Entwurf des Heizungsgesetzes ist an die Abgeordneten des Bundestags versendet worden. Am Montag soll eine Bundestagsanhörung von Sachverständigen stattfinden. Noch in der gleichen Woche soll der Bundestag über das Gesetz abstimmen, möglicherweise auch der Bundesrat.

