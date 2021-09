Der FDP-Vorsitzende Lindner will für den Klimaschutz auf moderne Technologien setzen. Einer Politik, die Verbote und Verzicht durchsetzen wolle, erteilte er auf dem Parteitag der Freien Demokraten in Berlin eine Absage. Deutschland dürfe nicht Moralweltmeister sein, wenn andere folgen sollten.

Die rund 520 Delegierten verabschiedeten einen Wahlaufruf, der zwei Vorbedingungen für einen Regierungseintritt der FDP festschreibt: ein Festhalten an der Schuldenbremse und eine Absage an Steuererhöhungen. Lindner bekräftigte in seiner einstündigen Rede die Bereitschaft seiner Partei zum Mitregieren - als liberales Korrektiv einer künftigen Koalition, in welcher Konstellation auch immer. Ausdrücklich wies der Parteichef die Forderung der Union zurück, vor der Wahl eine Koalition mit SPD und Grünen auszuschließen.

Baerbock (Grüne): "Dürfen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit nicht gegeneinander ausspielen"

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, forderte bei einem Parteitag - ebenfalls in Berlin - einen Aufbruch für soziale Gerechtigkeit. Sie betonte, die Themen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Klimaschutz sichere Arbeitsplätze, den Industriestandort Deutschland und damit den sozialen Wohlstand. Zudem sagte die Grünen-Ko-Vorsitzende, die Wahl entscheide über die letzte Regierung, die noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen könne. Das größte Risiko sei nun, nichts zu tun. SPD und Union warf sie vor, dass sich deren Wahlprogramme beim Klimaschutz "keinen Millimeter" unterschieden.



Der Grünen-Ko-Vorsitzende Habeck kritisierte die Leitthemen des Wahlkampfes: "Wir sind steckengeblieben in dämlichen, in dummen Debatten, die von den politischen Mitbewerbern immer wieder hochgezogen wurden." Dadurch seien die eigentlichen Herausforderungen der Gegenwart zu wenig diskutiert worden, beklagte Habeck.



Am Abend findet die dritte und letzte Fernsehdebatte der drei Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen - Laschet, Scholz und Baerbock - statt.

