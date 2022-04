Der neue FDP-Generalsekretär Djir-Sarai gestern auf dem Bundesparteitag. (imago)

Der neue Generalsekretär Djir-Sarai würdigte in seiner Rede die Haltung seiner Partei zum Krieg in der Ukraine. Dieser sei eine Schande unserer Zeit. Er sei stolz, dass sich der Parteitag so geschlossen und unmissverständlich zum Krieg geäußert und sich solidarisch an die Seite der Ukraine gestellt habe.

Gestern hatten sich die Delegierten in einem Beschluss für die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine ausgesprochen. Das Land müsse bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges schnell und wirksam unterstützt werden, heißt es darin.

Djir-Sarai war gestern mit 89 Prozent zum neuen Generalsekretär gewählt worden. Bisher hatte er das Amt kommissarisch geführt.

