Der FDP-Vorsitzende Lindner ist auf dem digitalen Bundesparteitag der Liberalen mit breiter Mehrheit im Amt bestätigt worden. Vor seiner Wahl hatte er sich unter anderem für eine Stärkung der Marktwirtschaft in Deutschland ausgesprochen. Der Bundesregierung warf Lindner vor, durch ihre Corona-Politik den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet zu haben.

Für Lindner votierten rund 93 Prozent der fast 600 Delegierten. Es gab 31 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen. Nötig ist noch eine Bestätigung des Ergebnisses per Briefwahl. Der 42-Jährige ist seit 2013 Parteichef. Auch Lindners Stellvertreter Kubicki und Beer wurden bestätigt, außerdem wurde der nordrhein-westfälische FDP-Generalsekretär Vogel zum neuen Vize-Vorsitzenden gewählt. Bundes-Generalsekretär bleibt Volker Wissing. Der Parteitag bestätigte den 51-Jährigen mit 86 Prozent der Stimmen im Amt.

Regierungsbeteiligung angestrebt

Vor seiner Wahl hatte sich Lindner in einer Rede unter anderem für eine Stärkung der Marktwirtschaft in Deutschland ausgesprochen. Er sagte, die ökonomische Basis habe hierzulande in den vergangenen Jahren und beschleunigt durch die Corona-Pandemie erheblichen Schaden genommen. Sie sei aber der Motor des Landes. Nur wenn Deutschland wirtschaftlich gut aufgestellt sei, könne man den großen sozialen und ökologischen Herausforderungen der Zukunft adäquat begegnen. Nur wenn Deutschland wirtschaftlich gut aufgestellt sei, könne man den großen sozialen und ökologischen Herausforderungen der Zukunft adäquat begegnen. Zu einer möglichen Regierungsbeteiligung der Freien Demokraten erklärte Lindner: "Ich war niemals motivierter als jetzt, die FDP zurückzuführen in die Gestaltungsverantwortung". Nie habe es mehr zu tun gegeben als jetzt, und nun sei die Zeit zu handeln gekommen.

"Coronapolitik hat Liberalität Deutschlands verformt"

Der Bundesregierung warf Lindner vor, durch ihre Corona-Politik den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet zu haben. Die Verhängung pauschaler Lockdowns habe einen hohen Preis gehabt. Soziale Risiken seien nicht genügend in den Blick genommen worden. Die Liberalität Deutschlands sei verformt worden.



Im Entwurf des Vorstands für das Wahlprogramm spricht sich die FDP für eine Reform von Behörden aus, die sich in der Pandemie als bürokratisch gelähmt erwiesen hätten. Außerdem fordert die Partei Steuerentlastungen für Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger, eine Modernisierung der Altersvorsorge, ein besseres Bildungssystem sowie einen Schub bei der Digitalisierung.

FDP-Vize Beer: Gesellschaft und Wirtschaft gemeinsam anpacken

Die stellvertretende FDP-Vorsitzende Beer fordert für die Zeit nach der Corona-Pandemie mehr Raum für Innovationen. Sie sagte im Deutschlandfunk Audio, derzeit sei die Bundesrepublik Weltmeister bei Steuern und Abgaben. Das Land sollte aber Weltmeister werden bei guten Jobs, Wachstum und Wohlstand. Der Wiederaufschwung nach der Pandemie werde nur gelingen, indem man Gesellschaft und Wirtschaft gemeinsam anpacke. Damit müsse sich eine künftige Bundesregierung befassen, egal welche Parteien daran beteiligt seien.



Eine Einschätzung zum FDP-Parteitag [hören Sie hier|https://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2021/05/14/14052021_besser_mitregieren_als_nicht_dlf_20210514_1700_325c5f3c.mp3] im Dlf-Podcast "Der Tag"

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.