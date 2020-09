Der FDP-Vorsitzende Lindner plädiert dafür, den Klimaschutz stärker mit marktwirtschaftlichen Mechanismen zu verknüpfen.

Das geeignete Instrument dafür sei der CO2-Zertifikate-Handel, sagte Lindner beim FDP-Bundesparteitag in Berlin. So könne es gelingen, die Marktkräfte in den Dienst des Klimaschutzes zu stellen. Darüber hinaus schlug er vor, eine internationale Allianz zur Förderung der Wasserstofftechnologie zu schaffen.



Mit Blick auf die Corona-Pandemie mahnte der FDP-Vorsitzende, ein Lockdown dürfe sich nicht wiederholen. Gefragt seien stattdessen intelligente Teststrategien, eine weitere Digitalisierung des Gesundheitswesens und eine Stärkung von Forschung und Impfstoffentwicklung.



Das Treffen der rund 600 Delegierten findet unter strengen Hygienebestimmungen statt. Geplant ist die Wahl eines neuen Generalsekretärs der FDP. Auf Vorschlag Lindners bewirbt sich der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Wissing um den Posten.

